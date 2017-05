Cette bande de lancement d’un nouveau documentaire sur l’abbaye bénédictine de Fontgombault remporte un succès extraordinaire et international. Plus d’1,5 millions d’internautes ont visionné le teaser de Fons Amoris, qui montre les 60 moines de cette abbaye rattachée à la congrégation de Solesmes vivant, travaillant et priant dans le silence, comme il y a des siècles.

Voir le teaser