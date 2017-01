L’Association Camps St Vincent Ferrier organise (avec l’AFOCAL, association habilitée du Ministère en charge de la jeunesse et des sports) des formations BAFA à Ste Anne d’Auray pour jeunes de 17 ans et plus, avec la présence de prêtres du diocèse de Vannes et de religieuses de la Famille Missionnaire de Notre Dame.

