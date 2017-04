« Si la France n’est pas d’abord sauvée, l’Orient ne trouvera jamais le salut » : le père Samer Nassif fait prier pour la France

Aîné d’une famille de quatre enfants, Jean Samer Nassif est né le 20 mai 1967 à Deir-el-Kamar, au Liban, dans le Chouf, lieu de rencontre entre chrétiens et druzes.

Ordonné prêtre en 1993 pour le diocèse de Saïda (le Sidon biblique), nommé curé de paroisse puis professeur de catéchèse à l’Institut St Paul de Harissa, il est ensuite envoyé par son évêque en France pour approfondir sa formation en catéchèse et en théologie. Il rejoint l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) en 2003 pour un service de prédications et de conférences. Il sillonne actuellement la France, multipliant conférences et homélies. Témoignage poignant difficile à transcrire, mais que nous pouvons résumer en ces quelques phrases, à travers lesquelles tout est dit :

