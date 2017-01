Gap – Conférence du père Najeeb Michaeel, témoin de Mossoul

Un témoin de Mossoul en conférence à Gap

En 2014, alors que l’État islamique entre à Mossoul, un frère dominicain s’enfuit avec de précieux manuscrits irakiens et fait monter en route des familles dans sa voiture. « Nous voulions sauver à la fois l’homme et la culture » dit-il.

Ce qu’il continue de faire. Car réfugié depuis à Erbil, il se partage entre l’assistance aux réfugiés chrétiens de la plaine de Ninive – dirigeant des centres pour les réfugiés chrétiens et yézidis à Erbil – et la numérisation des manuscrits – créant et dirigeant le Centre numérique des manuscrits orientaux (CNMO).

Le père Najeeb Michaeel sera présent à Gap pour une conférence au Centre diocésain pape François le jeudi 19 janvier 2017 à 20h00.

La conférence de 40 minutes sera suivie de réponses aux questions émanant de la salle.

Le thème de la conférence portera sur « Les chrétiens d’Orient entre racines et déracinement »

Qui est le père Najeeb MICHAEEL ?

Lire la suite