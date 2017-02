Notre histoire avec Marie : les apparitions du Puy-en-Velay

Il y a quelques jours, nous vous rappelions que la France avait été offerte à Notre-Dame par Louis XIII, qui lui avait fait donation de son royaume. Cet acte venait confirmer que la Vierge Marie est chez elle en France ! Notre histoire est en effet jalonnée de ses apparitions, comme autant de repères qui nous invitent à tourner nos regards vers la Reine du Ciel, confiants en la puissance de son intercession.

Nous souhaitons, au fil des semaines, relire avec vous ces pages d’histoire, non comme on tournerait celles d’un livre poussiéreux et dépassé, mais convaincus que Notre-Dame intervient, encore et toujours (si nous le lui demandons). Relire pour renouer ce lien indéfectible, et se souvenir que « Regnum Galliae, Regnum Mariae : le royaume de France est le Royaume de Marie ».

Les apparitions de Marie au Puy-en-Velay :

Premières apparitions confirmées dans l’histoire de l’Eglise

et naissance du plus grand sanctuaire marial de la chrétienté médiévale

