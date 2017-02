Journée mariale au sanctuaire Notre-Dame de Verdelais

« Ce sanctuaire a une longue histoire. En 2012 nous avons fêté son neuvième centenaire. Il a été marqué par la spiritualité des Grandmontains, des Célestins, des Maristes, plus récemment par celles des Passionnistes et des Marianistes. C’est un lieu source où, au cours des siècles, les habitants de nos régions sont venus boire à la source vive de l’évangile, fortifier leur foi et leur espérance,confier au Seigneur et à sa Mère, leurs peines, leurs joies, leurs soucis, leurs épreuves, leurs demandes de guérison. » (Extrait d’une homélie de Monseigneur Ricard)