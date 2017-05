Journée nationale pour la vie : fêter les mères, c’est fêter la vie !

En préparation de la 17° journée nationale pour la vie instituée par les évêques de France le jour de la fête des mères (28 mai cette année 2017), l’association Choisir la Vie, en partenariat avec les AFC, et l’Evangile de la Vie, encourage les familles, paroisses, écoles, mouvements à fêter les mamans.

Cette journée est l’occasion de témoigner de la grandeur de la maternité et de la valeur de la vie humaine dès la conception.

Il est encore temps de préparer cette belle journée : mettez sur vos réseaux le poster de la journée. Demandez à Choisir la Vie des posters et flyers pour les paroisses, écoles, magasins.



Lors de la Messe, une bénédiction spéciale peut être proposée aux mamans qui attendent un enfant… aux mamans qui avancent devant l’autel et reçoivent une bénédiction spéciale… une intention lors de la prière universelle… une plante offerte aux mamans à la sortie des messes et sur les marchés … une quête est autorisée sur la voie publique pour soutenir les associations au service de la vie : qui aident la mère et l’enfant.

Jamais on ne dira assez MERCI aux mamans pour le don de la vie.

Contact : Patricia de Poncins, responsable de la JNV pour Choisir la Vie

06 62 44 53 72 – pdeponcins@yahoo.fr

Source