L’Académie musicale de Liesse en concert dans la Sarthe

Le chœur de garçons de l’Académie Musicale de Liesse vous invite à un concert spirituel (œuvre de Palestrina, Gasparini, Lotti, Victoria, Buxtehude) en l’église paroissiale Saint Pierre de Précigné. C’est la première fois qu’il se déplace dans la Sarthe. Son projet d’ouverture à Précigné sera également présenté durant le concert.

Créée en 2014, avec l’appui de Mgr Giraud, alors évêque de Soissons, l’objectif de l’Académie est à la fois de dispenser un enseignement musical de haut niveau, orienté vers le chant choral et la pratique instrumentale, et d’apporter aux enfants un accompagnement pédagogique équilibré, dans l’esprit de saint Jean Bosco, fondé sur la joie, la confiance et l’esprit de famille.

