Lancement de la master-class Science et éthique Jérôme Lejeune – d’avril à juin 2017

La Fondation Jérôme Lejeune lance un tout nouveau Centre de Bioéthique qui propose, dès le 11 avril, une Master-class en éthique biomédicale à destination des médecins et étudiants en médecine, des chercheurs, des universitaires et des enseignants (philosophie, biologie, etc.). Cette Master-class est un cours d’expertise délivré à un nombre restreint d’étudiants pour un enseignement de haut niveau personnalisé. Elle s’adresse à un public de niveau études supérieures.

La MASTER-CLASS Science et éthique propose 3 modules de formation sur l’actualité bioéthique :

Lire la suite