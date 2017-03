Un lien spirituel très fort unit l’AED à Notre-Dame de Fatima

1917, premières apparitions à Fatima. 1947 : fondation de l’AED. Un lien fort, spirituel, unit l’œuvre à Notre-Dame de Fatima, et ce depuis sa création par le Père Werenfried van Straaten.

Il y a 70 ans, en 1947, l’AED a été fondée par un prémontré néerlandais, le Père Werenfried van Straaten. Dès les débuts, l’accent a été mis sur la réconciliation et l’exigence d’amour envers son ennemi, demandés par l’Évangile. La campagne d’aide initialement créée en faveur des Allemands déplacés et expulsés de leur patrie après la Seconde Guerre mondiale a été lancée justement en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays dont la population avait lourdement souffert sous l’occupation allemande. L’aide aux « ennemis d’hier » devait donc servir non seulement à atténuer la détresse immédiate des gens, mais aussi à surmonter la haine et à générer la réconciliation dans une Europe ravagée et marquée par l’hostilité.

