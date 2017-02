Il nous reste jusqu’au 4 avril 2017 minuit pour récolter les 45.000 signatures manquantes pour la France.

Pour signer, c’est par ici !

Et si vous peinez à en expliquer l’intérêt, le besoin, la nécessité, l’équipe de Mum, Dad and kids vous a mis cela en image : BD et vidéo à diffuser sans modération pour pouvoir faire entendre votre voix !

Lire la suite