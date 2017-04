Neuvaine aux martyrs arméniens

Du 29 avril au 7 mai, une neuvaine est proposée par l’Eparchie Sainte Croix. 1 500 000 martyrs du génocide arménien intercèdent pour vous, confiez leur vos intentions.

Contexte de la neuvaine

Chaque année, les catholiques Arméniens commémorent le génocide qui décima au début du siècle dernier plus d’un million et demi d’hommes et de femmes. Morts en martyrs pour leur foi chrétienne sous le joug de l’empire Ottoman, ils nous laissent aujourd’hui un trésor spirituel infini. C’est pourquoi, à l’occasion de la commémoration annuelle du génocide, Mgr Terouzian, évêque des catholiques arméniens pour l’Europe occidentale, propose cette neuvaine afin que leur martyre soit pour nous une source de grâce.

