Conférence sur l’Eglise face aux hérésies modernes

L’association Culture populaire recevra Marion Sigaut et Philippe Prévost ce dimanche 12 février à 16h30 à Nice pour une conférence sur les attaques contre l’Église depuis les Lumières.

Philippe Prévost, historien, essayiste, docteur ès lettres et licencié en droit, a écrit de nombreux ouvrages, dont Autopsie d’une crise politico-religieuse, la condamnation de l’Action française et La France et l’origine de la tragédie palestinienne…

