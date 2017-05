« Il n’y a pas de futur pour notre humanité sans Jésus-Christ » : le texte de l’homélie du Cardinal Sarah pour le dimanche du Bon Pasteur

Le samedi 6 mai dernier, le cardinal Robert Sarah était en visite à Perpignan, invité par le Cercle méditerranéen de littérature et reçu par Mgr Turini, pour dédicacer son dernier ouvrage « La force du Silence » et se voir remettre le prix ‘spiritualités d’aujourd’hui’ pour ce même opus.

Il a ensuite célébré, à la cathédrale Saint Jean-Baptiste, la messe du 4ème dimanche du Temps Pascal. Ce dimanche est traditionnellement celui du Bon Pasteur en raison de son évangile.

A cette occasion, le Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la discipline des Sacrements a adressé une intense homélie sur le thème de la vocation des prêtres et des consacrés.

Infocatho vous en a fait la transcription :

« Se convertir, c’est transformer radicalement sa vie. C’est mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Le repentir de ses péchés va plus loin que le simple regret de ses péchés, c’est accepter d’être remis en route par Dieu lui-même, accepter de renouer avec Dieu en tant qu’Il est source de notre vraie vie, de notre vraie liberté et de notre pleine grandeur. C’est retrouver nos dimensions humaines les plus nobles. Reconnaître nos péchés et s’en repentir n’est donc pas un avilissement, mais retrouver notre véritable stature d’homme et d’enfant de Dieu, notre véritable noblesse. Notre conversion est une exigence vitale.

