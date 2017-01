Orientez-vous ! Le pèlerinage à la découverte des églises orientales à Paris

Le samedi 21 janvier prochain, L’Œuvre d’Orient, avec son groupe de jeunes Antiokia, mettra le patrimoine chrétien oriental à l’honneur. Cet événement sera l’occasion de partir à la découverte des 9 églises catholiques orientales de Paris qui ouvriront leurs portes au public, partageront les richesses spirituelle, culturelle et liturgique de leurs communautés ancestrales mais bien vivantes.

Des objets et vêtements liturgiques seront exposés et un prêtre, un diacre ou un laïc, sera à même de présenter l’Église et de répondre aux questions des visiteurs. Un large programme attend les visiteurs dans chaque église tout au long de la journée ainsi que trois parcours-pèlerinage au choix.

