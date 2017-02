Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, vient de déclarer solennellement l’ouverture de la cause de béatification de Léontine Dolivet. Elle est née le 28 décembre 1888 à Betton (Ille-et-Vilaine) et décédée le 14 novembre 1974, également à Betton. Pendant 53 ans, elle s’est occupée du catéchisme dans sa paroisse.

Elle prononce des vœux privés de chasteté et de pauvreté et se consacre au Cœur de Jésus en 1917. Sa vie était rythmée par la messe, par les prières au fil de la journée, par la préparation du catéchisme et par une retraite annuelle…

