Paris – « Les chrétiens d’Orient, hier, aujourd’hui et demain » : conférence d’Antoine Fleyfel

Monsieur Antoine Fleyfel viendra donner une conférence « Les chrétiens d’Orient, hier, aujourd’hui et demain » le jeudi 12 janvier à 20h00, à l’église Saint-Christophe-de-Javel.

Né à Beyrouth en 1977, Antoine Fleyfel est un théologien et philosophe franco-libanais résidant en France. Il est professeur titulaire et directeur de l’Institut de théologie pratique et du fait religieux à l’Université Catholique de Lille. Antoine Fleyfel est également responsable des relations académiques à l’Œuvre d’Orient.

Source : Site de l’OEuvre d’Orient