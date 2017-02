Paris – Exposition « Les martyrs du Laos »

Une exposition sur les 17 martyrs du Laos béatifiés le 11 décembre dernier est organisée au siège des Missions étrangères de Paris (128 rue du Bac, Paris VIIe) du 7 février au 1er juillet 2017.

Sous le titre « Martyrs du Laos », cette exposition entend introduire à la vie du P. Joseph Tiên et de ses 16 compagnons, tués en haine de la foi entre 1954 et 1970. Parmi les dix-sept nouveaux bienheureux, certains étaient d’origine laotienne, d’autres étaient des missionnaires d’origine étrangère. Parmi eux, dix prêtres français membres des Missions Etrangères de Paris (MEP) et des Oblats immaculés de Marie (OMI).

Source : Eglises d’Asie