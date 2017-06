Pèlerinage de Chartres, Fatima, le 10° anniversaire du Motu proprio, les Dubia : entretien avec le Cardinal Burke

Le Cardinal Burke, lors de son passage en France, a accordé un entretien exclusif à TV Libertés. Le site Infocatho vous en a retranscrit l’essentiel.

Le Cardinal Burke était donc en France à l’occasion du pèlerinage de Chartres. Il a célébré la messe de clôture du lundi en la cathédrale de Chartres.

Il s’est dit très impressionné par sa visite du bivouac et la rencontre de tous ceux qui se sont mis au service des pèlerins. Il rappelle que le pèlerinage, déjà présent dans l’Ancien Testament, est le premier mode de dévotion dans l’Eglise, pratiquée par le Christ lui-même. Il souligne l’importance, aujourd’hui encore, de faire des pèlerinages, de laisser les circonstances de notre vie ordinaire pour aller, en faisant prière et pénitence, vers un lieu sacré, pour redécouvrir le caractère extraordinaire de notre vie. Ce pèlerinage de Chartres, centré sur la Sainte Liturgie, qui est la plus pleine, la plus haute expression de notre vie en Jésus, en est encore plus attrayant et le nombre de ses participants devrait augmenter dans les prochaines années.

Un mois plus tôt, le Cardinal était à Fatima, à l’occasion de la canonisation de Jacinthe et François…

