Premier anniversaire pour Les Petits Ostensoirs : un an de miséricorde pour 16 cercles

Les Petits Ostensoirs ont 1 an !

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »

Voilà un an que les Petits Ostensoirs fleurissent un peu partout dans le monde (France, Espagne, Mexique, USA) ! Le concept s’est propagé, poussé par l’Esprit Saint et avec vous comme relais ! Grâce à vous tous, nous comptons aujourd’hui 16 petits cercles, soit environ 160 enfants qui se confessent chaque mois, contribuant ainsi à réparer le Corps entier de l’Eglise et qui prient aussi pour toutes les personnes ayant du mal à aller se confesser, à se laisser entourer par les bras miséricordieux du Père.

