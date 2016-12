Prière pour les chrétiens d’Orient ce vendredi à l’appel de Mgr Jean-Abdo Arbach

« Les 15 août 2015 et 2016, les cloches ont sonné pour nous rappeler que continue la guerre qui ravage le Proche-Orient et détruit sa chrétienté. Engageons-nous efficacement, supplions le Prince de la Paix, le Dieu fort qui va venir, il nous montrera sa Miséricorde. Chaque vendredi, récitons le chapelet et la prière à Notre-Dame qui Fait Tomber les Murs et jeûnons ». (Mgr Jean-Abdo Arbach, évêque des Grecs melkites catholiques de Homs).