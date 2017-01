Les prochains séminaires de l’IFP en janvier et février

Depuis 2004, l’Institut de Formation Politique identifie, recrute et forme des jeunes (18 à 35 ans) courageux, désireux de servir la France. Tous sont attachés à leur héritage culturel et aux principes de primauté de la personne, de liberté et de responsabilité.

Plus de 1200 jeunes ont déjà suivi les séminaires de l’IFP. Ces formations leur permettent de renforcer leurs convictions et d’acquérir, auprès d’intervenants de qualité, les méthodes de base d’une action efficace. Entre deux séminaires, le réseau de l’Institut favorise l’engagement et l’action dans la Cité, que cela soit dans la vie associative ou en politique.

Organisés sur un weekend, à intervalle régulier, les séminaires de formation visent à structurer la réflexion et à stimuler l’engagement des auditeurs.

Lire la suite…