Remettre toute chose dans le bon ordre, à commencer la politique

Les élections ont (et continuent de) diviser les Français et parmi eux, les catholiques. Pourtant, tout, y compris la politique, n’a qu’une seule finalité : l’intime union amoureuse avec Dieu ! Comprendre cela ordonnerait toute chose ! Mais que de renoncements humains et personnels cela suppose ! Politique, acte éminent de la charité disent sans cesse les papes. Mais la charité n’est pas commisération. Elle est celle qui nous met en Dieu non pour notre propre jouissance mais par bonheur de l’aimer.

Vérité et charité s’embrassent dit le psaume sans quoi il n’y a ni l’une ni l’autre. Caritas in veritate est la clef de lecture de Laudato si’ ! Le catholique qui ne tient pas les deux lâche l’un ou l’autre et, laissant la proie pour l’ombre, perd le chemin de sa propre vocation : aimer Dieu et être aimé de Dieu.

Tout découle de là, y converge et y revient comme le Christ sort du Père pour venir nous chercher et y retourne pour nous y conduire. Exitus reditus : Incarnation, Résurrection, Ascension.

