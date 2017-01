Retraite spirituelle à Cannes

Du lundi 13 au samedi 18 février 2017

Miséricordieux comme le Père

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre une décision sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, prier et se ressourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à l’école de la Bible, du catéchisme, des grands spirituels et des enseignements des derniers papes.

