Retraite sacerdotale à Lourdes avec la communauté Saint-Martin

RETRAITE SACERDOTALE

La Communauté Saint-Martin est heureuse de pouvoir inviter à la retraite sacerdotale organisée pour les membres de la Communauté et ouverte à tout prêtre qui souhaite y participer. Cette proposition veut offrir à tous nos confrères un temps de recueillement et d’enseignement dans une ambiance silencieuse et fraternelle avec au cœur de chaque journée une vie liturgique soignée, dans le but de contribuer au renouvellement de leur vie sacerdotale et pastorale.

Cette année, S. Exc. Monseigneur Luc Ravel, évêque aux Armées Françaises, assurera la prédication…

