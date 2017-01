GUERRE, PETROLE et RADICALISME :

Les chrétiens d’Orient pris en étau ?

Conférence de Marc Fromager, directeur de l’AED, le mardi 31 janvier à 20h30 en l’église St Sauveur, rue St Sauveur à La Rochelle.

Mgr Georges Collomb assistera à la conférence et célèbrera la messe à 18h30 à la Cathédrale (Repas tiré du sac et partagé à la salle St Sauveur entre la messe et la conférence).