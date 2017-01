Le samedi 14 janvier à 20h à l’église Saint François Xavier (Paris 7°), la chorale inter-scouts de Paris (Guides et Scouts d’Europe, Scouts Unitaires de France, Scouts et Guides de France, Europa Scouts) donnera un concert de chants religieux et de chants scouts au profit de l’Œuvre d’Orient.

Un verre de l’amitié sera organisé à la sortie. Venez nombreux ! Participation libre.

Source : site de la paroisse Saint François Xavier