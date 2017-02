« Par st Joseph, prions Dieu pour les vocations, la famille et la France » : 141° nuit de prière avec le mouvement Pour l’Unité

Prochain « pélé nocturne » (141e nuit de prière) du Mouvement Pour l’Unité





Samedi 18 mars 2017

Par saint Joseph, prions Dieu pour les vocations, la famille et la France.



Programme de ce pélé nocturne :

21h00 : Ouverture de la veillée

21h30 : Témoignage puis chapelet médité par Eric Mestrallet président fondateur de « Espérance Banlieues »

22h30 : Messe solennelle de saint Joseph présidée par Mgr de Rochebrune, vicaire général pour la France de l’Opus Dei

00h30 : Heure sainte, exposition du Saint Sacrement, Complies chantées

01h30 : Pause, adoration silencieuse

02h30 : Chemin de Croix

03h15 : Vénération de la Croix

04h00 : Laudes chantées, Déposition des intentions de prière devant le Saint Sacrement, Prière d’intercession, Salut du Saint Sacrement

05h00 : Messe du 3è dimanche de Carême

06h30 : Fin de la nuit

Le Mouvement « Pour l’unité du monde par l’Église catholique » organise depuis 1969 des nuits de prière à Paris à raison de trois par an – le 8 décembre, le 19 mars et la fête du Saint-Sacrement. Plus de 35 évêques nous ont fait l’honneur de venir présider la messe solennelle du soir, dont le Cardinal Vingt-Trois qui est venu six fois, le nonce apostolique Mgr Ventura ou encore le Cardinal Barbarin. Le principe est de prier une nuit entière dans un esprit de pénitence afin d’offrir cet effort à Dieu. Cette pénitence est accomplie dans un esprit de joie et soutenue par divers exercices spirituels qui permettent à l’assemblée de se tenir éveillée toute la nuit.