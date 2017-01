Voiture du séminaire volée, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre lance un appel

Il y a quelques jours, la Caravelle Volkswagen du séminaire de l’ICRSP a été volée à Rome. Ce véhicule avait été donné il y a dix ans et ses neuf places étaient très utiles au séminaire à l’occasion des pèlerinages et des différentes cérémonies auxquels les prêtres et séminaristes de l’Institut participaient. Cette voiture était en parfait état de marche avec ses 180.000 km, mais étant trop ancienne, la prime d’assurance ne permettra pas de racheter un véhicule équivalent.

L’Institut sollicite donc votre générosité pour l’aider à acheter un nouveau véhicule de neuf places, même d’occasion, qui pourrait être utilisé pour les déplacements de ses prêtres et séminaristes. Pour acheter un tel véhicule, ou un modèle équivalent de neuf places et de moins de 100.000 km, il faut compter au moins 17.000 euros.

Le séminaire continue actuellement la restauration des toitures, et ces travaux représentent un effort financier important. Pour faire face à cette dépense supplémentaire imprévue, toute aide même modeste serait la bienvenue.

Toute la communauté des prêtres et séminaristes de Gricigliano vous remercie par avance pour votre générosité et vous assure de ses prières à toute vos intentions.

Cliquez ici pour faire un don en ligne au séminaire