8° Marche des hommes avec saint Joseph à Orval

N’est-il pas bon de faire une petite pause, dans les forêts gaumaises ?

25 km et 25 heures ensemble, bande d’hommes. Ne tardez pas à vous inscrire à cette marche proposée par des membres et amis de la Communauté de l’Emmanuel en Belgique.

« Cette marche du 19 mars me fait un bien fou. Elle m’a permis de parler avec des amis, de prier et deprendre une décision pour mon travail ». Jean-Luc

« C’est ma troisième participation et j’apprécie de plus en plus la personne de Saint Joseph, humble et juste, père et patron des travailleurs, il m’inspire ». Christophe