Alep n’est pas tombée ! Elle a été libérée, précise Mgr Jeanbart

On dit en France qu’Alep est tombée. Qu’en pensez-vous ?

Sérieusement, je ne sais pas où les Français sont allés chercher cette expression ! Alep était tombée entre les mains des djihadistes d’Al Nosra et elle vient d’être libérée, au contraire. Nous, Aleppins, nous considérons qu’Alep a été libérée de ces étrangers islamistes qui étaient venus nous apporter la violence, alors que nous vivions dans l’amitié et la fraternité. Que voulez-vous que nous disions d’autre, alors que nous ne recevons plus d’obus, que nous pouvons à nouveau dormir la nuit, que nous ne vivons pas chaque seconde dans la peur de perdre un être cher…

Évidemment que nous sommes soulagés !

Ceux qui parlent ainsi n’ont pas dû bien comprendre quel était le quotidien d’Alep depuis que ces terroristes ont investi les quartiers Est de la ville.

Qu’avez-vous à dire aux civils qui reviennent aujourd’hui des quartiers Est de la ville ?

Ils sont les bienvenus à l’ouest, le temps que leurs maisons soient remises en ordre. Ils ont beaucoup souffert et je les plains, notamment parce que beaucoup ont été pris en otages par ceux que vous appelez des “rebelles” et qui les ont privés de tout. Ils ont manqué de pain, de soins, de médicaments, d’école, d’affection… Qu’ils viennent ici et je suis certain que nous tous qui vivons dans cette partie de notre ville – qui est autant la leur que la nôtre évidemment –, les accueillerons volontiers. Ils obtiendront tout ce dont ils ont manqué.

