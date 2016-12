Angélus – « Aujourd’hui, l’Eglise fait l’expérience de dures persécutions, jusqu’à l’épreuve suprême du martyre »

A l’occasion de l’angélus de midi, en la fête de Saint-Etienne, protomartyr, ce lundi 26 décembre, le pape François a évoqué les martyrs de l’Eglise : « Nous voulons aujourd’hui penser à ceux qui souffrent la persécution et être proches d’eux par notre affection, notre prière et nos larmes aussi », soulignant que les martyrs chrétiens, aujourd’hui « plus nombreux qu’aux premiers siècles » de l’Eglise, sont haïs – avec « cruauté » parce que Jésus « a apporté la lumière de Dieu et que le monde préfère les ténèbres pour cacher ses œuvres mauvaises ».

Lire la suite