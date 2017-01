Cardinal Erdö : la négation de Dieu ne permettra pas d’éviter les tensions

« La négation de Dieu ne permettra pas d’éviter les tensions, bien au contraire, la sécularisation affaiblit la vie sociale et est porteuse d’insécurité » a rappelé le cardinal Erdö lors du 5e Forum européen entre orthodoxes et catholiques, à Paris, ce lundi 9 janvier, dont le thème était « L’Europe dans la crainte de la menace du terrorisme fondamentaliste et la valeur de la personne et de la liberté religieuse ».

Pour l’archevêque de Budapest, « La peur du terrorisme fondamentaliste mine la dignité de l’être humain et met en péril une saine liberté religieuse sans laquelle il n’existe pas de paix sociale ».

