Des cours de religion ou de morale non confessionnelle (sic)

Les chefs religieux belges (dont le cardinal de Kesel) appellent à respecter le vœux de 90 % des parents qui souhaitent des cours de religion et de morale non confessionnelle.

Le communiqué, assez sibyllin, semble mettre sur un même pied cours de religion et de morale, même si « non confessionnelle » étant au singulier porte bien sur la morale. La situation concrète montre que des résistances à la mise en place de ces formations existent et ne sont pas exceptionnelles.

Si la situation délicate des religions dans un pays de plus en plus laïcisé s’exprime par une déclaration englobant cours de religion et morale non confessionnelle, la question de cette dernière se pose tout de même.

Qu’est-ce qu’une morale non confessionnelle sinon une morale qui ne dépend pas de critères religieux. La question est donc de savoir si les critères de cette morale non confessionnelle que l’on n’ose appeler laïque respecte les critères des morales confessionnelles.

Lire la suite