Devez-vous vous confesser ?

Dans son homélie du 5ème dimanche de carême, le curé de la cathédrale de Saint-Malo a longuement insisté sur cette question que parfois nous nous posons : faut-il se confesser ?

Pour y répondre il a commenté le schéma de la feuille paroissiale que nous vous proposons ci-dessous.

On peut estimer, dit-il, ne pas être grand pêcheur et ne pas avoir grand besoin d’une confession récurrente. Il prend alors l’exemple d’une voiture laissée longtemps sur la chaussée du Sillon, plein vent, face à la mer. Un petit point de rouille ne se voit pas, il est insignifiant. Mais le temps passant, ainsi exposé au vent et à l’eau salée, ce petit point grandit et gangrène toute la carrosserie. Ainsi en est-il de notre âme et de ce que souvent nous considérons comme de minis péchés

Lire la suite