Nous vous proposons, en plus de l’invitation à la méditation sur les Grandes Ô que vous pouvez trouver ici de retrouver pendant ces 7 jours préparatoires à Noël chacune des 7 antiennes du Magnificat.

Le Christ est la vérité : celui dont la présence éclaire pour toujours la vie humaine. Il vient pour nous apporter une pleine révélation.

O Oriens, splendor lucis aeternae et sol justitiae : veni, et illùmina sedéntes in ténebris, et umbra mortis.

