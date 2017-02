Inde – « La famille est sacrée, nous devons la protéger »

Quelque 130 évêques de rite latin de l’Eglise catholique en Inde sont réunis du 31 janvier au 8 février pour leur 29e assemblée plénière. Celle-ci s’est tenue à Bhopal, siège d’un important archevêché et capitale du Madhya Pradesh. Alors qu’il est question que le pape François se rende en visite cette année en Inde, la conférence de presse donnée par les évêques en ouverture de leur assemblée plénière a été l’occasion de constater la place particulière et délicate d’une communauté religieuse très minoritaire et néanmoins en bute à des soupçons récurrents de prosélytisme agressif.

Le 30 janvier, le cardinal Oswald Gracias répondait aux questions de la presse en prévision de la tenue de l’assemblée plénière.

