Message de Noël et bénédiction urbi et orbi : « C’est le prince de la paix, accueillons-le ! »

« ‘Un enfant nous est né, un fils nous a été donné’ : c’est le ‘Prince-de-la-paix’. Accueillons-le ! »,

C’est avec ces mots que le pape François termine son message de Noël, ce dimanche 25 décembre 2016, depuis la loggia des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, et avant sa bénédiction sur la ville et sur le monde, « Urbi et Orbi ».

Rappelons que cette bénédiction confère, à Noël et à Pâques, l’indulgence plénière, même à qui la reçoit par la télévision, la radio, ou par Internet, aux conditions habituelles prévues par l’Eglise notamment la confession et la communion sacramentelles et la prière aux intentions du pape.

