Myanmar – Disparition de deux chrétiens dans l’Etat Kachin, la situation reste très tendue

Deux responsables chrétiens d’ethnie kachin ont disparu dans l’Etat Kachin où se poursuivent les combats entre groupes indépendantistes et armée birmane, et d’où le flux de réfugiés continue. Dumdaw Nawng Lat et Langjaw Gam Seng ont disparu à Noël dernier et on craint qu’ils aient pu être enlevés par les militaires birmans. Les deux chrétiens s’étaient déplacés de la ville de Mong Ko à celle de Muse, dans l’Etat Shan, afin de discuter avec les militaires déployés sur place du cas de l’arrestation d’un homme de leur connaissance…

