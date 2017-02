« La paix elle aura ton visage » Pax Christi devient Be Pax

Pax Christi Belgique devient Be Pax, « sois la paix ». C’est le fruit d’une gestation de plusieurs mois qui a aboutit à retirer Christi, jugé trop conservateur (sic) selon l’évêque référant, Mgr Delville.

« Le nom du Christ n’y est plus, admet Mgr Delville, mais cela se défend, car le nom latin faisait souvent penser à des tendances plutôt conservatrices… Cela créait souvent des ambiguïtés quand l’association d’éducation permanente voulait défendre son action dans les médias. Or BePax a besoin notamment des médias pour promouvoir le dialogue, l’ouverture aux différences et l’espoir d’un monde meilleur, telle que nous le comprenons en tant que chrétiens. »

Argument surprenant puisque le latin Pax demeure. Alors que l’Eglise fait de plus en plus le constat du succès relatif de l’enfouissement, voilà une décision qui semble bien surannée, mais qui traduit la grande dépression que traverse l’Eglise de Belgique.

