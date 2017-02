Petit focus sur l’Eglise d’Egypte à l’occasion de la visite ad limina

Les évêques égyptiens sont actuellement à Rome pour leur visite ad Limina. L’occasion pour InfoCatho de faire une petit point sur cette vieille Eglise qui a donné le jour à de nombreux saints, parmi lesquels le grand saint Antoine que nous vous avons présenté à l‘occasion de sa fête.

L’Église catholique en Égypte comprend les Églises copte, latine, maronite, syro-catholique, chaldéenne et grecque melkite. Les catholiques représentent 0,28 % de la population de ce pays à majorité musulmane. Les évêques de ces Églises sont réunis au sein de l’Assemblée de la Hiérarchie Catholique d’Égypte, qui est présidée par le Patriarche d’Alexandrie des Coptes Catholiques, Ibrahim Isaac. On recense 14 diocèses catholiques pour les différents rits : 8 diocèses coptes catholiques, dont le patriarcat copte catholique, une éparchie maronite, une éparchie chaldéenne, une éparchie arménienne catholique, une éparchie syrienne catholique, un vicariat apostolique pour les latins et un vicariat patriarcal pour les grecs-melkites.

Lire la suite