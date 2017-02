Vietnam – Des chrétiens arrêtés en plein cours biblique

Classé en 17ème position dans l’index mondial de la persécution, le Vietnam a adopté le 18 novembre dernier une nouvelle loi sur les ‘Croyances et religions’ limitant considérablement les libertés religieuses.

Les chrétiens y sont en effet victimes d’une persécution croissante qui se manifeste par des arrestations, ou par le vol de leur terre par les autorités. Ce sont les convertis, qu’ils soient d’origine bouddhiste ou animiste, qui font face à la persécution la plus forte, non seulement par les autorités, mais aussi par leurs familles, proches amis, et voisins.

À Hanoi, la semaine dernière,…

