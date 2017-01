Amoris Laetitia, la confusion demeure selon le philosophe Thibaud Collin

Indéniablement l’Eglise est troublée et, par certains côtés, à deux doigts d’une crise sévère. Amoris laetitia manque de clarté. Qu’on soit d’accord ou non sur son contenu, encore faut-il être sûr du dit contenu. Que dit vraiment Amoris laetitia ? Force est de constater que sur les points controversés, personne ne sait. D’où les Dubia des cardinaux et l’émergence d’interprétations aussi diverses que clivantes.

Dans l’Homme Nouveau Thibaud Collin en relève au moins deux. Celle de l’épiscopat argentin que le pape lui-même considère comme faisant autorité et celle de l’archevêque de Philadelphie.

