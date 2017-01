Délit d’entrave en France – Vice président à la marche pour la vie aux USA

Le monde change et si nous conservons la règle qui veut que depuis un siècle ce qui se vit aux Etats-Unis finit par arriver en France, alors peut-être verrons-nous un jour un premier ministre au premier rang de la Marche pour la vie.

Pour l’heure, dans un combat qui n’a de féministe que le nom, la France vient de basculer un peu dans le totalitarisme par la voix de 24 députés et c’est le Vice-président Mike Pence qui participera à la Marche pour la vie aujourd’hui et prendra la parole. Une première, un tournant, aux USA et pour le monde.

Source InfoCatho