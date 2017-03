François Fillon est-il si clair sur les droits de l’enfant ?

Lors de son meeting de Biarritz, François Fillon a martelé qu’il était pour les droits des enfants et non le droit à l’enfant. Un pas intéressant à noter qui sous entend donc que le candidat LR est contre la PMA, la GPA. Pourtant, la lutte contre l’IVG fait partie intégrante du droit de l’enfant à la vie, et en miroir, l’IVG est un élément du dispositif du droit à l’enfant, puisqu’il s’agit de choisir si oui ou non nous en voulons et quand nous le désirons.

Car rappelons-le l’IVG interrompt bien une vie existante d’un enfant bel et bien réel et vivant.

