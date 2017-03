Messe anniversaire du décès du Pr Lejeune célébrée par le Cardinal Sarah

Annonce des amis du professeur Jérôme Lejeune :

Son Eminence le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, nous fait le grand honneur cette année de venir célébrer la Sainte Messe anniversaire du rappel à Dieu du Serviteur de Dieu Jérôme Lejeune.

Comme chaque année, nous souhaitons que cette Sainte Messe (Messe anticipée du dimanche) soit un hymne à la Vie et une belle occasion pour toutes les générations de Serviteurs de la Vie, notamment les jeunes investis dans une profession médicale, de se retrouver pour confier au Seigneur cette belle Cause et pour partager ensemble ce moment de joie !

Le Cardinal Sarah nous invite à rentrer dans cette belle célébration par la conférence qu’il donnera avant la Messe (17h)

« Choisis la vie afin que tu vives » (Deut. 30 v 19).

Cette conférence sera précédée d’une séance de dédicace de son dernier livre, La Force du Silence (Fayard 2016).