Pour le cardinal Müller, il n’y a en ce moment aucun danger pour la foi

Dans le cadre de la polémique qui entoure Amoris Laetitia, le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, s’est exprimé sur la controverse qui divise l’Eglise de haut en bas.

Pour le successeur du cardinal Ratzinger, s’exprimant au sujet des dubia

Cependant, le cardinal, à la suite du doyen de la rote, Mgr Pinto, regrette que ces Dubia aient été rendus publics.

Je suis étonné parce que celle-ci en revanche est devenue publique, contraignant ainsi le pape à dire oui ou non. Cela ne me plaît pas. Ainsi qu’une possible correction fraternelle ou formelle du pape me semble bien éloignée, dans cet agenda.