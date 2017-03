Agenda: Journées porte-ouverte au Cours Jean-Baptiste Fouque

Le Cour Jean-Baptiste Fouque (Carnoules – 83) invite à deux journées porte-ouverte les 18 mars et 1er avril de 10h à 12h.

Rentrée 2017 – 2018 : Grande section, primaire et collège (6ème et 5ème)Enseignement traditionnel associant la transmission du savoir et les valeurs chrétiennes.Suivi personnalisé avec petits effectifs pour favoriser l’apprentissage dans la joie et la rigueur.

De 80 à 200€ / mois en fonction du quotient familial. Possibilité de bourses

Cour Jean-Baptiste Fouque