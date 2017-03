Agenda: Mission de Carême des pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier à Versailles

Entrée en Carême par et avec les Pères de Chéméré-le-Roi

Vendredi 3 mars : 1er vendredi du mois

Confessions de 18h30 à 21h (pendant le chemin de croix et la messe)

Samedi 4 mars : 1er samedi du mois

Messe de 9h15 en rit dominicain et confessions de 10h à 11h30

Dimanche 5 mars : 1er dimanche de Carême

Prédications du Père de Blignières à toutes les messes dominicales

Confessions pendant les messes de 8h45, 11h45 et 19h15

Messes de 7h45, 8h45 et 10h (solennelle) en rit dominicain

Conférence du Père Rivoire à 17h15 : « Le Rosaire, source de force pour les combats spirituels et temporels ».