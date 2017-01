Agenda: Portes-ouvertes à la Croix des Vents Saint Joseph (Sées)

L’institut Croix des Vents Saint-Joseph organise comme chaque année ses journées portes-ouvertes avec un examen d’admission pour la rentrée 2017-2018. L’Institut Croix des Vents comptent environ 145 élèves de la 6ème de garçons à la Terminale (Section L, ES et L) en internat. Une dizaine de prêtres et séminaristes enseignants de la Fraternité Saint-Pierre se consacre totalement à l’instruction, à l’éducation et à la sanctification des jeunes gens, aidés dans cette œuvre par seize enseignants laïcs. Il y a quelques années, l’école Saint Joseph, primaire de la maternelle au CM2, a ouvert des portes dans les locaux de l’institut.

Contact : Institut Croix des Vents – Saint-Joseph -(Sées)